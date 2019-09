Por Casandra ©

Vigencia: 1 al 7 de Septiembre de 2019

LEO (24/7 al 23/8) Será una semana muy importante a nivel familiar para la gente de Leo. Esta semana estarás predispuesto a perdonar viejas ofensas de algunos de tus parientes. Hablarás con ellos y por fin perdonarás y dejarás ir el resentimiento, lo cual te hará muy bien espiritualmente. En el ámbito laboral, será una semana complicada. El humor de las personas que te rodean en tu ámbito de trabajo no será el mejor durante esta jornada. Evita las discusiones porque eso empeorará el estado de tu salud. Concéntrate en tus tareas e intenta abstraerte todo lo que puedas de las energías negativas que habrá a tu alrededor. El ámbito económico de las personas de Leo se verá beneficiado durante esta semana. Te reintegrarán un dinero o podrás comprar aquel objeto que deseas desde hace tanto tiempo con grandes descuentos. La prosperidad económica te reanimará y organizarás para este fin de semana una cena para tu pareja y tus amigos. En el terreno sentimental, el hombre de Leo deberá tener mucho cuidado durante esta semana. Últimamente no te has comportado correctamente con tu pareja. Tienes una relación sentimental muy linda y estable pero conociste a una persona que te despertó los instintos de una forma incontrolable. Estás siendo infiel y durante los próximos días existen muchas probabilidades de que seas descubierto. Si quieres evitarlo, no llames, veas ni tengas ni tipo de contacto con tu amante. No importa cuán precavido seas, de todas formas serás descubierto.