HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Diciembre de 2017

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Será oportuno que programes tu agenda para cerrar todo tipo de negocios o trabajos pendientes y aproveches para cobrar pagos que te deban. El 9, Marte ingresa a Escorpio en tu sector de hogar, familia y asuntos privados. Gran oportunidad para enfocarse en arreglos de la casa, hacer limpieza a fondo, remodelaciones. Si los planes de mudanza se han estancado debido a situaciones familiares, a partir del 12, todo comienza a fluir mejor, no desesperes. Período de re-evaluación en proyectos importantes a largo plazo para en enero ejecutar. Amor: Hay mucha energía enfocada en el pasado, pero se trata de un movimiento que va hacia dentro por lo tanto no retrasa, más bien ayuda a avanzar. Esos asuntos del corazón que analizas y repasas, a partir del 12, se harán evidentes por conversación que mantengas donde expresarás lo que sientes y quieres. El 16 la unión Mercurio/Venus en Sagitario trae ayuda extra para armonizar esos vínculos del corazón, con hijos y relaciones sentimentales. Salud: Tu cuerpo también es tu hogar, haz una profunda depuración ingiriendo más líquido que el habitual y comiendo saludable. Realiza actividad física, sauna, caminata. Consejo: No te extrañe que pueda desatarse algún proceso viral o inflamatorio, ya que también es una manera de eliminar esas toxinas acumuladas.