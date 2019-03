HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Marzo de 2019

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Es tu zona de recursos compartidos donde la Luna Nueva te impulsa a fusionarte con alguien más en un negocio o asociación. Pero con Mercurio retro, es mejor tomarse las cosas con mucha calma. Aprovecha a abrir tu mente a las distintas posibilidades, sentir como sería si te atrevieras a invertir en aquello que realmente te motiva. A partir de ahora, con Urano en Tauro movilizando tu área de metas profesionales y de destino, tendrás que aplicar sí o sí la flexibilidad, para lidiar de la mejor manera con los cambios venideros. Amor: Oportunidades de romance a primera vista, salidas y planes de diversión para ti, junto a Eros, el asteroide de la lujuria, en tu zona de espiritualidad, promoviendo la práctica de la sexualidad sagrada, por lo tanto si sientes escuchar el llamado por algo más profundo y conectado, confía y hazle caso a tu intuición. Considera que Mercurio está retro, y no es conveniente actuar bajo impulso, analiza con objetividad las opciones que se te presenten. Salud: Período propicio para la exploración de técnicas alternativas de sanación espiritual, con el fin de ayudar a resolver temáticas de sexualidad, entrega y sus posibles traumas. Consejo: Recuerda que no está mal pedir ayuda, que eso no te convierte en alguien débil o dependiente, por el contrario, se necesita mucho valor para aceptar ese apoyo.