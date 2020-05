© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) En el terreno laboral, es muy probable que las personas de Leo reciban durante esta semana alguna propuesta para un trabajo que puede reportarte interesantes ganancias económicas. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, esta semana tomarás consciencia de que tienes serios problemas para manejar y controlar tus recursos. Si no quieres terminar cubierto por las deudas, los astros te aconsejan que planees minuciosamente los gastos de todas tus empresas y que evites las compras innecesarias que estás acostumbrado a realizar. Escucha los empleados que son idóneos en esta área y sigue todos sus consejos. En el terreno amoroso, el hombre de Leo ha comenzado recientemente una relación que le entusiasma mucho. Sin embargo, esta semana esta semana estará muy preocupado por el futuro de tu relación amoroso debido a que se dará cuenta del carácter muy voluble de su pareja actual. Notarás que ella se cansa rápido de todo, temerás que ocurra lo mismo contigo y que relación no prospere. Tus preocupaciones son infundadas, ella también te ama y el vínculo que han construido es sólido y lograrán atravesar cualquier dificultad. Por su parte, la mujer de Leo también estará preocupada porque notará cambios en el humor de su pareja. Siempre has tenido una muy buena comunicación con tu compañero sentimental pero últimamente notarás que él está muy introvertido y poco dispuesto al diálogo. Los astros te aconsejan que no comiences a imaginar situaciones Habla directamente con tu pareja y sin presionarlo, coméntale que estás preocupada por él.