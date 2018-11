HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 11 al 17 de Noviembre de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Mercurio en su tránsito por Sagitario, te impulsa positivamente en el terreno profesional y laboral. Los vínculos que has construido pueden ser de gran utilidad para progresar y crecer en tus actividades. No desistas, es un tiempo para cosechar lo que has sembrado con esmero y dedicación. El 8, bajo el flamante ingreso de Júpiter a Sagitario, surgirán nuevas ideas para reactivar tu economía y dar un salto hacia tu progreso. Asuntos familiares, de vivienda y estabilidad que estaban ocultos, resurgen para transformarse y hallar una resolución. Amor: Bajo la energía de novedad propia de la Luna Nueva en tu zona de hogar, estabilidad y familia, temas del pasado finalizan para dar comienzo a nuevas dinámicas de relación o mudanzas. Tu mundo emocional se vio en jaque, patrones tóxicos que se mostraron para ser trabajados en profundidad y un reseteo muy fuerte que ahora encuentra la luz al final del túnel. Con la llegada de Júpiter, el gran benefactor a tu zona de romance, placer y creatividad, todo empieza a tomar mayor brillo y expansión. El deseo estará a flor de piel, deja que fluyan las emocione. Salud: Hay muchas tareas que reclaman tu atención y serán causantes de tensiones y contracturas inesperadas. Consejo: Permítete romper las barreras de los propios prejuicios y deja que el otro se exprese con total libertad.