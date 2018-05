HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 13 al 19 de Mayo de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: ¿Para dónde vas? es la pregunta del Sol en Tauro, cuál es tu plan, cuáles son tus metas a largo plazo, cómo quieres dirigir tu vida. El 13, Mercurio ingresa a Tauro en tu zona de la profesión, tendrás que estar atento a falsas expectativas estando con los pies sobre la tierra y siendo muy realista cuando te comprometas a nivel profesional. El 15, Urano ingresa a Tauro provocando crisis con figuras de autoridad que te llevan a proyectar una actividad por cuenta propia. Sentirás la necesidad de conectar con una actividad laboral que te permita ser fiel a tu esencia. Amor: El 15, es la Luna Nueva en Tauro promoviendo un nuevo ciclo emocional en tu zona de proyección de vida y metas a largo plazo. Apertura a un nuevo estado civil o inicio de relación seria. El 19, Venus ingresa a Cáncer activando tu zona del pasado, suavizas y armonizas el vínculo con ex parejas, aprovecha a cerrar ciclos y atento a los romances ocultos si estás en pareja. Salud: Trata de no agotar tus energías y no fuerces el cuerpo levantando peso, hay tendencia a que sufras un tirón en algún músculo. Pon atención a tu espalda y postura. Consejo: Época de ultra creatividad y de sumar recursos y métodos innovadores a tu actividad. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)