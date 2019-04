HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 14 al 20 de Abril de 2019

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Estamos en medio de tensiones importantes que en tu caso afectan tu zona laboral y rutinas. Hay dinámicas o tareas que eliminar que ya no funcionan, aunque hayan sido así toda la vida. El 17, Mercurio ingresa a Aries, activando trámites legales, mudanzas o una expansión a nivel internacional. El 20, el Sol ingresa a Tauro, a tu zona profesional y de metas a largo plazo, estarás enfocando tu deseo de expansión en objetivos laborales y en tu proyección pública. No permitas que la competencia interna arruine el clima de colaboración que pueda surgir en proyectos grupales o de equipo. Amor: El 19, es la Luna Llena en Libra, en tu zona de la comunicación y entorno cercano, trayéndote la oportunidad para clarificar tus pensamientos y mantener las conversaciones necesarias, logrando un diálogo fluido y comprensivo. Ahora con Júpiter retro es que se pone buena la cosa pues hay tiempo de crecer, de pausar para disfrutar, de evaluar si eso que te da tanta felicidad puede quedarse en tu vida definitivamente. Salud: Necesitas ser firme en deshacer de tu ingesta aquellos alimentos que no le sirven a tu organismo. Consejo: Hay una tendencia al desenfreno o a entregarse sin medida a algo o alguien, pero atento a la 'resaca' posterior si aquello a lo que te abres no es lo que te hace bien.