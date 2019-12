© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Tu vida en general está funcionando bastante bien pero no debes olvidar que hay personas a tu alrededor que pueden estar un poco envidiosas y que querrán, a través de comentarios pesimistas, enturbiar tu felicidad. Afortunadamente, podrás guiarte por tu intuición, que estará exacerbada por el tránsito lunar durante los próximos días, para identificar a dichas personas y no prestarles atención. En el ámbito laboral, se producirán cambios durante los próximos días. Desde hace un tiempo que estás buscando otro empleo porque te sientes muy incómodo y desmotivado en tu lugar de trabajo actual. Esta semana recibirás una llamada para una entrevista y eso reanimará tus esperanzas. Muéstrate confiado y seguro porque todo saldrá bien. En el ámbito de los negocios y las finanzas se producirá una llamada de alerta. Desde hace un tiempo estás sumergido en una especie de letargo y no estás prestando mucha atención a tus emprendimientos comerciales. Sin embargo, alguien te dará una noticia que te obligará a despertar y darte cuenta del lugar en donde estás parado. Tu competencia está creciendo muy rápido y a menos que entables una fuerte pelea, tu negocio quedará completamente relegado y hasta existe la posibilidad de una quiebra económica que te obligue a cerrarlo. En el terreno del amor, lo nuevo siempre entusiasma, siempre te llena de ilusión y te intriga. Sin embargo, puede que a la larga no resulte como tú esperabas. Toma una decisión pero ten mucho cuidado para no herir a tu pareja, la cual se ha brindado en cuerpo y alma a ti y no se merece una traición.