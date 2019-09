© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) La gente de Leo estará muy activa durante las próximas semanas. Por otra parte, has descuidado tu salud y esta semana por prescripción médica deberás comenzar a hacer ejercicio para fortalecer tu salud y tu organismo. Durante los próximos días decidirás emprender una actividad deportiva o artística que pueda ayudarte a combatir la tensión y el estrés que estás viviendo en tu ámbito laboral. Por fin comprenderás que la vida no se reduce solamente al trabajo. Existe un momento para asumir responsabilidades pero también es necesario un momento que puedas dedicarle a la diversión y a la recreación. Los astros propician el comienza de tu nueva rutina, podrás conseguir el horario y el lugar que más te convenga y además tu bolsillo se verá beneficiado por algún tipo de descuento o promoción. El problema está en tu ámbito laboral, tus jefes, tus compañeros de trabajo o ambos te maltratan psicológicamente. Sin embargo, esta semana tendrás el coraje para buscar otro trabajo y ten la seguridad de que vas a encontrarlo. En el ámbito sentimental la gente de Leo estará muy alerta esta semana. Una persona aparecerá en la vida de tu pareja y eso te traerá un gran desasosiego. Como esta persona es del ámbito laboral, no puedes pedirle a tu pareja que no la vea más. Sin embargo, no existe tal amenaza, pero tú puedes ser el causante de una crisis si continúas mostrándole a la persona que amas tus inseguridades. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)