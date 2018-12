HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 16 al 22 de Diciembre de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El 21, el Sol, tu regente intensificado por las energías del Solsticio de verano ese mismo día, hace su ingreso a tu zona Capricornio de rutinas laborales y cuidado propio. Deberás concentrarte al máximo para resolver temas que se presenten en tus actividades diarias. Aprovecha a Mercurio directo en Sagitario, que te libera de la energía negativa que aplastaba tus iniciativas para buscar respuestas claras a tus inquietudes respecto a esos proyectos propios que anhelas emprender. Acude al apoyo de tu entorno si lo necesitas. Amor: Mercurio esta vez hizo muchas travesuras en tu zona de romance y diversión, activando nuevas oportunidades en el amor y procesos creativos. Está claro que estás en vías de crear algo, ahora sabes con certeza si vale la pena que le inviertas más energía. Si no estás con alguien actualmente, las posibilidades de iniciar un romance son altas. Ojo con sabotear lo que podría ser un buen comienzo, tentándote a seguir sosteniendo esa relación secreta que no promete crecimiento y expansión para ti. Salud: Período propicio para realizarse un chequeo médico general. Es una forma de demostrarte a ti mismo cuánto te quieres. Consejo: Tendrás la fuerza para poner por delante tu bienestar antes que el mero disfrute, son indicios de lo que puedes permitir en tu vida y lo que definitivamente ya no tiene cabida.