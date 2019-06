Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) En esta semana los asuntos oficiales marcarán el ritmo. Aunque no te gusta lidiar con ellos y los vas dejando siempre para el último momento, esta vez no podrás evitarlos y mejor hacerlo antes que después. Poner papeles al día y sentarte a ordenarlo todo demandará de toda tu atención y el poco tiempo que te queda libre después de la rutina diaria, pero no queda otra. Intenta ver el vaso medio lleno y pensar que ya queda poco para que esos asuntos judiciales o gestiones importantes terminen de una vez. Además, la tendencia de los astros indican que obtendrás un resultado positivo para ti. La actividad social marcará el fin de semana y tu presencia será reclamada en una reunión de tipo familiar. Aunque no sea el plan más buscado no tendrás otra que acudir. Tranquilo, lo que a priori te puede parecer malo, resultará una jornada divertida y llena de sorpresas. En el amor no te dejes influir por terceras personas, tu sabes bien que es lo que más te conviene y lo que necesitas. Escucha todas las opiniones, pero al final dejate llevar siempre por el corazón. En el terreno laboral y económicos las cosas no marchan bien. Tenías puestas todas tus ilusiones en un proyecto y se ha caído de un día para otro como un castillo de naipes. Aunque la decepción ha sido grande ya vendrán más oportunidades.