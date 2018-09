HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 16 al 22 de Septiembre de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Hay proyectos y situaciones que has estado planificando o deseando desde que empezó el año que por fin empiezan a cobrar forma. Es un tiempo para avanzar y destacarte sin dudar en tu ámbito profesional, nuevo puesto o estatus público. Marte regresa directo a Acuario, tu signo opuesto en tu zona de relaciones y asociaciones. Una lucha o desacuerdo que viene desde mayo de este año se volverá a poner muy pronto sobre la mesa pero esta vez sí tendrás que llegar a una conclusión definitiva sobre ese asunto. Amor: La llegada de Venus a Escorpio para ti siempre es un momento en el año propicio para disfrutar la casa, la familia o embellecer el hogar. Este año es distinto con Venus en sombra y retrogradando muy pronto en ese espacio de tu vida. Podría suceder que estos cambios importantes no le estén sentando bien a todos los que comparten contigo esas mismas responsabilidades familiares. Sin embargo, para ti representan un empuje hacia la consecución de tus metas a largo plazo. Es bueno que te tomes este proceso de cambio con calma y con empatía para quienes te acompañan. Salud: No permitas que sea tu estado de ánimo fluctuante el que controla tus reacciones. Intenta tranquilizar tus nervios. Consejo: Haz un esfuerzo mayor por expresarte claramente ante posibles enojos, desilusiones y malestares.