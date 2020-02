© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) El humor de las personas de Leo estará bastante exaltado durante toda la semana. La clave para los próximos siete días será la moderación, debido a que corres el riesgo de cometer exabruptos a la hora de exigir a los demás lo que tú crees que te corresponde. En el ámbito laboral, aquellos que ocupan puestos importantes tendrán una semana complicada ya que deberán asumir responsabilidades inesperadas. Lo mejor que puedes hacer es no dejarte atribular, recuerda que ocupas ese cargo gracias a tus capacidades y a tu inteligencia, mediante ellas podrás solucionar cualquier inconveniente que surja en tu camino. En el ámbito de los negocios no tendrás una buena semana. Padecerás una escasez de recursos que te impedirá hacer las modificaciones que tu emprendimiento comercial necesita. No te preocupes, el dinero aparecerá pero deberás esperar al menos un par de semanas más. En el terreno del amor, será una semana en la que el deseo y la pasión ocuparán un lugar de privilegio. Tanto los hombres como las mujeres de este signo estarán muy creativos y con ganas de experimentar nuevas sensaciones en su vida sexual. Los astros te aconsejan que disfrutes el presente y que no te compliques la vida innecesariamente con preocupaciones sobre el futuro. Aprovecha el fin de semana para desconectarte de tus problemas diarios y relajarte. Organiza un viaje corto con tu pareja o una salida con tus amigos, distenderte un poco no sólo te hará bien a nivel emocional sino también a nivel físico. Si no controlas tus nervios, el estrés hará estragos con tu salud.