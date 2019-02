HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 17 al 23 de Febrero 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) LEO – Trabajo: Ha llegado el final de un largo proceso en el cual has estado liberándote de ideas preconcebidas como de ideales ajenos o impuestos, para establecer los tuyos propios y todo ese proceso traerá consecuencias en tu futuro. El 18, el Sol, tu regente, ingresa a Piscis, iluminando oportunidades de negocios a través de familia o pareja o un proyecto que habías envisionado hace tiempo y por una u otra razón no sentías la confianza de presentarlo a tu entorno cercano y obtener su apoyo. Serán 6 semanas para acelerar esos cambios en tu destino, carrera o de trabajo que tanto ansías. Amor: El 19, es la Luna Llena en Virgo, apuntando a un nuevo ciclo en el manejo de tus recursos, o sea invertir en lo que de verdad te ayudará a construir el futuro que proyectas. Esto también favorece tu zona de intimidad, sexualidad y confianza, te motiva a explorar niveles más profundos de conexión y entrega con el otro. Comunica honestamente y deja claro tus principios e intenciones, sin omitir o tergiversar la verdad. Salud: Cuida tu garganta ante los cambios de temperatura, pues por ella no pasan aquellas palabras que quieres decir. Búscale vías saludables a tu expresión. Consejo: Surgen nuevas conexiones con grupos de amigos y puede ser el momento de retomar comunicación con ex pareja de una forma civilizada. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)