HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 17 al 23 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El punto medio de Mercurio Retro es la mitad del proceso y en tu caso indica que estos días te quedarán claras muchas cosas, por las que has luchado por comprender desde hace semanas pero cuyas respuestas te evadían. Podría tener que ver con asuntos del trabajo, especialmente temas financieros o de cuentas que estaban trabando el funcionamiento de la oficina o negocio. El 20, el Sol ingresa a Aries, iluminando tu zona de crecimiento y expansión. Propicio para avanzar en el lanzamiento de un proyecto o negocio, prosperar en el campo académico, y para viajes o contactos con el extranjero. Amor: El 20, es la Luna Llena en Libra, trayendo culminaciones a tu zona mental y del entorno cercano. Indica una mayor claridad de pensamientos a la hora de tomar una decisión o imponer los sanos límites que correspondan. Hay temas con hermanos que salen a la luz se terminan de aclarar. Lo más importante será que te sientas seguro de tu proceso personal, tomando en cuenta que lo más valioso es tu cuidado integral. Salud: Período favorable para explorar técnicas alternativas que faciliten la liberación de cargas y creencias negativas psicológicas. Consejo: Si tú no estás bien, no puedes trabajar adecuadamente ni estar en una relación armónica. La consigna es priorizarte y tomarte el tiempo que necesitas para decidir. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)