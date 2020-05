© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Esta semana la gente de Leo tendrá algunos problemas para concentrarse y para realizar reflexiones profundas. Toma con calma cualquier acontecimiento que ocurra durante los próximos días y no te desesperes por encontrarle una solución brillante a tus problemas porque tu mente no estará capacitada para hacerlo. Deja que estos días pasen porque la semana entrante todo volverá a la normalidad. En el ámbito laboral será una excelente semana. Aquellos que estén trabajando, es muy probable que reciban algún tipo de propuesta para cambiar de lugar de trabajo. También existe la posibilidad de que seas desvinculado de la empresa en donde trabajas en la actualidad. Si eso te ocurre, no te angusties porque los astros favorecerán tu reinserción laboral en un tiempo muy breve y con un mejor sueldo que el que percibías. En el ámbito de las finanzas y los negocios. Esta semana es aconsejable que no comiences ningún emprendimiento ni que realices ninguna inversión porque habrá una tendencia a que te dejes llevar por tus ilusiones y pierdas el sentido de la realidad. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Leo tomarán durante esta semana importantes decisiones. Tu pareja te ha decepcionado en reiteradas oportunidades y has decidido no volver a perdonar sus equivocaciones. Terminarás la relación con la firme convicción de permanecer solo o sola mucho tiempo. Sin embargo, el destino interferirá en tus planes y antes de que te lo esperes estarás haciendo planes para una boda o una convivencia.