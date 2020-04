© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana la gente de Leo mostrará una tendencia a dejarse llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. Debido a esto podrás tomar decisiones precipitadas de las que luego vas a arrepentirte. Estarás muy impaciente e inquieto durante los próximos días gracias a la influencia de la luna sobre tu signo. Los astros te aconsejan que busques formas positivas de canalizar esa ansiedad y sobre todo evita tratar mal o agresivamente a las personas que te rodean, en especial en tu ámbito laboral. En el terreno sentimental, el hombre de Leo está atravesando un período de mucha frialdad e indiferencia hacia su pareja. La mujer que amas te ha reclamado en reiteradas ocasiones tu falta de atención hacia ella, sin embargo tú no has modificado ni tu comportamiento ni tus actitudes. Estás haciendo sufrir innecesariamente a alguien que te ama y que ha estado junto a ti en muchos de tus momentos más difíciles. Es aconsejable que utilices los próximos días para descifrar tus propios sentimientos. Si ya no sientes nada por tu compañera sentimental, actúa de forma honesta y finaliza la relación. Por su parte, la mujer de Leo también tendrá algunos problemas a nivel amoroso durante los próximos días. Amas a tu pareja pero el ajetreo de la vida diaria ha provocado que descuides la intimidad con tu compañero sentimental. No permitas que la llama de la pasión se apague completamente porque entonces será mucho más difícil volver a encenderla. Actúa ahora y sorprende esta noche a tu pareja con una cena romántica y seductora. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)