© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Enero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana todas las personas del signo de Leo encontrarán dificultades para comunicarse, para poder expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Los que están en pareja deben evitar las recriminaciones y las discusiones por nimiedades. Será una semana en la que estarán exigentes pero a la vez no sabrán muy bien qué es lo que quieren. La pareja les demostrará un gran amor y una gran tolerancia durante los próximos siete días pero es recomendable no abusar de su paciencia. Los que hombres de Leo que estén solos, probablemente estén interesados en dos mujeres, ambas se sienten atraídas por ustedes pero no saben con cuál quedarse. Los astros les aconsejan elegir a la persona que tenga más edad, ella es la más compatible con ustedes. Tendrán en común muchas cosas y esto los unirá y permitirá que la relación se convierta en una pareja estable. En el ámbito laboral, estarán muy irritables y tratarán muy mal a sus compañeros de trabajo. Los que tengan personal a su cargo se mostrarán muy desconsiderados y autoritarios con sus subordinados. Esta actitud generará mucho resentimiento, el cual puede originar en un futuro cercano traiciones y acciones destinadas a perjudicarlos. Lo más inteligente es llevarse bien con las personas con las que se trabaja. Por lo tanto, intenten conservar la calma y si la pierden pidan disculpas. En cuanto a la vida social, será una semana muy activa. Reaparecerán amigos del pasado con los que habían perdido el contacto. Ellos los impulsarán a realizar actividades tanto físicas como recreativas que resultarán sumamente beneficiosas para recuperar la salud y mantener el equilibrio psicológico. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)