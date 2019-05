Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) En esta semana los asuntos legales le marcarán el ritmo. Siempre es un trastorno este tipo de situaciones, pero hay que pasarlos y por suerte no traerán noticias ingratas. Aprovechen para ponerse al día con trámites, papeles y orden; servirá para cambiar además la rutina diaria. Cuánto más ordenados estén, más rápidamente pasarán todos estos temas oficiales. La actividad social marcará el fin de semana y la presencia de ustedes es fundamental en la reunión, que puede ser familiar o de amigos. Hay que relajarse ya que habrá diversión y alegría. En el amor no hay que dejarse influir por terceros. Ustedes saben lo que le conviene y lo que necesitan. Después de todo siempre es el corazón el que manda. En lo laboral y económico las cosas no marchan bien, y aunque la expectativa era otra por el momento lo esperado se sigue haciendo rogar. Aunque desanima y se siente en el bolsillo, hay que esperar un poco más.