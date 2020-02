© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana deberás prestar especial atención a tu temperamento. Se producirán algunas situaciones estresantes que pueden hacerte perder el control y entrar en discusiones de mucha agresividad. Serán días muy propicios para los aprendizajes a nivel espiritual. En ocasiones, las cosas no saldrán como tú lo esperabas, pero en vez de enfurecerte el desafío será aprender de los problemas que van surgiendo en tu camino. En el ámbito de los negocios se producirán esta semana algunos cambios muy positivos originados principalmente por la concreción de ideas que desde hace tiempo querías implementar en tu emprendimiento comercial. Sin embargo, antes de lograr implementar dichos cambios tendrás que superar algunos obstáculos que te pondrá tu competencia. No te preocupes, con inteligencia y astucia lograrás salir exitosamente de esta situación. En el ámbito laboral, será una semana tormentosa. Algunos colegas, motivados por los celos y la envidia, querrán involucrarte en un hecho del que eres completamente inocente. Estarás protegido por los astros y te será muy fácil demostrar que no tienes ninguna responsabilidad en el hecho que intentaron adjudicarte. No obstante, esta situación te servirá para ser más consciente de la clase de personas que te rodean en tu ambiente laboral y a moverte con mayor precaución. En el terreno sentimental tendrás una semana excelente. Surgirán salidas y reuniones en las que pasarás muy buenos momentos junto a tus amigos y junto a la persona que amas. En cuanto a la salud, el hígado estará muy vulnerable durante los próximos días.