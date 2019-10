© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Tu economía no ha estado muy bien últimamente, pero a partir de esta semana comenzará una mejoría. No te harás millonario de golpe pero aparecerá la oportunidad de tener un ingreso extra que te dará mucha más libertad financiera. La luna nueva te impulsará a realizar pequeños cambios en tu aspecto físico. Probablemente comiences una dieta para bajar de peso, hagas cambios en tu forma de vestirte y cambies el estilo de tu corte de pelo. Esta te ayudará enormemente a reafirmar tu autoestima y aumentar la confianza en ti mismo. Es muy probable que no puedan evitar una visita al odontólogo durante el período que comienza hoy y que finaliza la semana próxima. En el ámbito laboral, algunos compañeros no entendían sus actitudes ante ciertas circunstancias. En cambio ahora entenderán por qué actuaban de esa manera y la tensión que podía existir entre ustedes desaparecerá. En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá una buena semana. Durante los próximos días querrás sorprender a tu pareja para demostrarle cuanto la amas. A pesar de algunos inconvenientes que puedan surgir, todo terminará saliendo como lo habías planeado y podrás vivir noches mágicas junto a la mujer que amas. Por su parte, las personas de Leo que estén solas deberán cambiar de actitud durante esta semana. Han hecho hasta lo imposible por conseguir una pareja y se sienten muy frustrados por no haber podido lograrlo. No obstante, aprovecha este tiempo de soledad para reflexionar acerca de lo que quieres, cuando sea el momento adecuado la persona ideal para ti aparecerá. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)