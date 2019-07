Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) Será una semana en al que la gente de Leo deberá aprender a mejorar su mal temperamento. Contrólate y piensa dos veces antes de hablar, esto te ahorrará un montón de problemas en todos los ámbitos pero particularmente en el laboral. Últimamente has estado muy egocéntrico y has descuidado tanto a tu pareja, como a tu familia y a tus amigos. Aprovecha este fin de semana para reunirlos y fortalecer el vínculo que tienes con ellos a través de pequeños detalles mediante los cuales les demuestres todo tu afecto En el terreno laboral, esta semana tanto los que tienen trabajo como los que estén desempleados, empezarán a recibir ofertas de trabajo peculiares gracias a la influencia astral que tendrán las personas de este signo. Aunque sean extrañas, no debes rechazar estas oportunidades porque significarán un gran adelanto económico y profesional para ti. En el terreno amoroso, el hombre de Leo estará sumido esta semana en sus reflexiones. Sientes que ya no puedes comunicarte con la misma fluidez que antes con tu pareja. Sin embargo, esto no implica que se haya terminado el amor o que la relación vaya a terminarse. Es un pequeño escollo en el camino que tendrán que superar juntos. Por su parte, la mujer de Leo tendrá una buena semana. Estás muy enamorada pero tienes miedo de entregarte por completo a ese sentimiento porque has vivido muy malas experiencias con tus últimas relaciones. Sin embargo, tu pareja actual es una buena persona y te ama. Lo único que te dará serán grandes satisfacciones. Aleja de ti los temores y no sabotees tu propia felicidad.