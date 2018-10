HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 21 al 27 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El 23, el Sol, tu regente, ingresa a Escorpio y se une a Venus retro, poniendo aún más foco en tu zona de estabilidad, vivienda y familia. Llegan noticias y conversaciones, es la comprensión profunda de un proceso emocional que está subiendo a la superficie en estos momentos. El 24, es la Luna Llena en Tauro, trayéndote finales y culminaciones en tu vida profesional y proyección de metas a largo plazo. Un trabajo que ya no va más concluye o hay un cambio de puesto o logras esos resultados y avanzas a la siguiente fase. Amor: Hay tensión en tu zona de relaciones y eso siempre genera reacciones intensas, la otra persona importante en tu vida, puede estar hiper racional y fría, mientras que a ti verle así hace que te hierva la sangre. O esa persona cree que se las sabe todas pero hay algo importante que está perdiendo de vista y tú lo percibes claramente pero como no quiere hacerte caso o sigue en su actitud de "tengo todo bajo control", te frustras. Salud: Si has aumentado unos kilos, busca profundizar en la causa de tu ansiedad para erradicar de raíz ese mecanismo de protección y defensa. Consejo: Cada quien con su proceso, advertir sólo con la intención de ayudar, respetando el punto de vista del otro y su experiencia. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)