LEO (24/7 al 23/8) Esta semana diferentes hechos te mostrarán la necesidad que tienes de aprender a vivir el momento presente y no postergarlo todo hacia el futuro. Busca actividades que te permitan disfrutar del día a día e intenta encontrar siempre algo positivo a lo que aferrarte. No te hundas en la apatía ni dejes de lado tus sueños. Aunque creas que no hay oportunidades, cuando menos lo esperes se abrirán nuevas puertas ti. En el ámbito laboral será una semana difícil, tus compañeros de trabajo intentarán provocarte, no te rebajes a entrar en una pelea o discusión con ellos. Utiliza tu ironía y tu inteligencia para responderles. De esta manera, tu imagen ante tus superiores mejorará porque demostrarás que puedes controlar tus impulsos. En el ámbito de las finanzas y los negocios, debes tener mucho cuidado esta semana. Aparecerá una persona muy enérgica que querrá deslumbrarte con ideas, aparentemente muy novedosas, mediante las cuales él te asegurará que vas a ganar mucho dinero. Sin embargo, esta propuesta esconde malas intenciones. Si formas parte de ese proyecto no sólo te perjudicarás económicamente sino que además podrás tener problemas con la justicia. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de este singo llevan esperando mucho tiempo que su pareja se decida a dar un paso más en la relación. La espera no habrá sido en vano ya que esta semana recibirás una propuesta de matrimonio que, por supuesto, aceptarás. Disfruta de este excelente momento de tu vida y no dejes que nadie empañe tu felicidad.