HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 22 al 28 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El 22, el Sol quien te rige ingresa a tu signo y vas a estar disfrutando de tu nuevo ciclo personal, te sientes más liberado, con ganas de verte bien y destacarte como persona. El 26, Mercurio también en tu signo empieza su período de retrogradación, vas a estar replanteándote tu manera de pensar y ver las cosas, más introspectivo y observando tu comunicación con los demás. Pon mucha atención si tienes que firmar documentos o contratos, revisa los depósitos bancarios y transacciones. Anticipa tu horario de salida y llegarás a tiempo. Amor: El 27, es el Eclipse Total Lunar en Acuario, trayéndote finales y culminaciones en tu zona de pareja y relaciones importantes. Si la relación no está pasando por un buen período es probable que se hagan replanteos fuertes para trabajar cambios y recomenzar con un giro de 180 grados o llegue a su final. Expresa tus puntos de vista para alcanzar acuerdos y mejorar la convivencia. Salud: Estás necesitando relajarte, tomarte un tiempo de descanso. Si piensas en un spa o mini vacaciones no lo dudes, será una de las mejores inversiones. Consejo: Con Saturno pasando por la casa del trabajo y el diario vivir, cuida la relación con tus colegas, no tomes más responsabilidades de lo justo y necesario, aprende a delegar y a obrar con sanos límites.