HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El ingreso de tu regente, el Sol a Capricornio, activa tu zona de oficina o el entorno laboral, así como tus rutinas y hábitos. Serán temas a los que es recomendable prestes mucha atención en este momento y durante todo el año entrante. Ahora tienes la capacidad para hacer las cosas desde una perspectiva diferente, de cambiar tu mentalidad radicalmente para mejorar, para dar ese salto de fe, de consciencia y avanzar en esa vía del bienestar y en calidad de vida. Período idóneo para sembrar propósitos, especialmente en lo profesional. Amor: El 23, es la Luna Llena en Cáncer, trayéndote culminaciones en tu zona de finales, crisis y asimilación. Necesitarás una disminución en tu ritmo diario para enfrentar con entereza este momento emocional de confusión y cierta frustración, probablemente por no estar cosechando tanto como quisieras o por dependencia a no poder soltar lo que debes dejar ir. En la pareja, podrían surgir reacciones peligrosas. Toma distancia de la situación, hazte un espacio para conectar con tu interior o recurre al apoyo de alguien de confianza. Salud: Tómate el tiempo para descansar, reflexionar y combatir lo que sea que te perturbe internamente. No dejes que el enojo y el ego te cieguen. Consejo: Ten presente que toda decisión acarrea una consecuencia. Lo mejor será encontrar el perdón en tu corazón.