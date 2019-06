Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) Esta semana para los de Leo va a ser decisiva porque realmente no pueden seguir así, ya que están dispuestos a tomar medidas para que las cosas cambien. Tu pareja no para de dar titubeos para no ceder en nada de lo que le pedís. A lo largo de esta semana vas a intentar en varias ocasiones hablar. Intentará evitarlo en todo lo posible, pero al final conseguirás exponer lo que quieres. Luego no te dejes embaucar por promesas y ponle un ultimátum si no quieres que pase del tema de nuevo. A los que vivís aun en el hogar familiar, puede que les caiga esta semana algún reto, porque no te involucras en absoluto en las labores del hogar y eres muy descuidado. Los que vivís independizados y solos, puede que comiences a extrañar el vivir con alguien, sobre todo si llevas mucho tiempo en esta situación. Puede que alguien en esta semana te hable de irse a vivir contigo. Ten cuidado, porque no sabes cuales pueden ser sus intenciones. En el terreno laboral vas a continuar con tu rutina, no se prevé ningún cambio importante esta semana.