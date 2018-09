HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Llegan muy buenas noticias en asuntos de dinero o trabajo, el 23, Mercurio como el Sol ingresan en Libra y empezará un periodo de negociaciones. Aún persisten ciertas limitaciones o personas que están resultando muy exigentes en la oficina, por eso costará más trabajo llegar a negociar pero no es imposible. El 24, es la Luna Llena en Aries, trae culminaciones en tu zona de asuntos legales, lo foráneo y certificaciones. Podrías estar culminando una carrera, asumiendo un nuevo cargo o posición, certificándote en alguna especialidad y/o finiquitando trámites o permisos. Amor: Tu zona de pareja está lista para revisarse una vez más. Esto tiene que ver con planes que tienen en conjunto o asuntos de trabajo de alguno de los dos que afectan al otro. Quizá uno de ustedes está muy claro respecto a lo que quiere para su futuro y no teme hacer los cambios necesarios. Con el Sol y Mercurio en Libra, se activa tu zona de la comunicación y traslados. Si de verdad quieren mantener la relación, ambos van a tener que esforzarse en ceder en algo o modificar lo rígido de su postura. Salud: Si sientes que necesitas una pausa en tu rutina, tómate ese espacio para bajar revoluciones y escuchar tu intuición. Consejo: No tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Recupera tu eje.