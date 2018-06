HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Se ha abierto un período de 4 meses para rever todos esos asuntos relacionados a mejorar tu vivienda, lograr una mejor estabilidad económica o emocional pues ha llegado el momento de pasar de los sueños a la acción. El 28, es la Luna llena en Capricornio trayéndote finales y culminaciones en torno a tu trabajo cotidiano, rutinas y horarios. Podrías estar finalizando un ciclo en tu lugar laboral y/o asumiendo un nuevo cargo o cambiando de empleo. Amor: Período importante para liberarte de un peso con el cargas desde hace mucho tiempo. Es un peso muerto que debes sí o sí soltar y dejar ese espacio para oportunidades emocionantes. El 27, Marte retrograda y activa tus ganas de abrir tu círculo íntimo para dejar pasar a personas que te aporten y sumen. Podrías estar viéndote con un grupo nuevo de amigos o fijándote en personas diferentes a las de siempre, diviértete sacando tu lado más sociable con ellos. Salud: Estarás dispuesto a darte el tiempo para cuidarte por fuera y por dentro. Comienza alguna dieta o ejercicio para sentirte aún más vital y con mejor ánimo. Consejo: Ya no tienes que conformarte con que vayan bien las cosas, no hay medias tintas o tienes lo que quieres y sabes que mereces o mejor no tienes nada y te quedas como estás.