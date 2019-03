HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: La llegada del Sol, tu regente a Aries trae entusiasmo a todos pero a los signos de fuego como tú en especial. Además, viene acompañado de una radiante Luna llena en tu zona de comunicaciones, oportunidades y punto de vista. El 28, Mercurio se vuelve directo en Piscis, tu zona de finanzas compartidas e inversiones, tienes mayor claridad luego de haber procesado la información, analizado los detalles de contrato, estás listo para actuar el plan de acción para el beneficio equitativo de las partes. Amor: El 25, Venus ingresa a Piscis, a esa zona donde se juegan factores como la confianza, el merecimiento propio y los objetivos que se proponen entre dos o más personas para llevar adelante un compromiso y decidir o no a pasar a una próxima etapa. También el Sol se encuentra con Quirón, lo que te dará la oportunidad de entrar en contacto con enseñanzas poderosas. Algo crudas tal vez, porque traerá información quizá a través de personas que no son del todo elegantes o sutiles, pero no dejan de ser grandes fuentes de aprendizaje. Salud: El 29, el asteroide Eros ingresa a tu signo, aumentando la predisposición hacia los placeres y los excesos. Actúa con prudencia. Consejo: Aprovecha el tránsito de Quirón para sanar heridas emocionales de la infancia y creencias limitantes para aventurarte a abrir nuevas puertas. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)