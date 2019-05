HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Abril al 4 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: La temporada Tauro implica que es tu época más atareada en cuanto a lo laboral. El 2018 te estuvo preparando para la serie de cambios que se avecinan en tus metas a largo plazo y plan de vida en general. Más allá del cambio en las circunstancias o proyectos, esto tiene que ver con un cambio interno, lo que antes considerabas 'exitoso' ya no lo es, ya no te motiva, además puede resultarte complicado el cambiar la expectativa de los demás acerca de lo que uno "iba a ser en la vida". Amor: También este cambio está relacionado con matrimonios o divorcios, con los que se separaron y piensan que jamás volverían a casarse, vamos a ver qué dice Urano. Con ese planeta lo único predecible es la sorpresa. El 3, la Luna Negra ingresa a Piscis, lo que habla de posibles conflictos de pareja o con familiares, que sacan a relucir secretos o traumas del pasado. Sin embargo, tu zona de la intimidad se verá encendida, encuentros apasionados que tras la profundización y superación de la crisis, la pareja se fortalecerá. Salud: Refuerza tu sistema inmunológico ante síntomas de gripe o resfriado. Soltar antiguos miedos, compartir sus emociones, ayudará. Consejo: Evita vincularte a personas que no te traten bien o que no te valoren, busca el complemento con alguien que realmente te merezca.