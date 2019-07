Por Casandra ©

Vigencia: 28 de Julio al 3 de Agosto de 2019

LEO (24/7 al 23/8) Será una semana en la que la gente de Leo deberá enfrentar algunas dificultades, sobre todo en el área sentimental y económica. En el ámbito laboral, los próximos días serán ideales para que demuestres tu potencial y tus habilidades. Sabes que tienes todo el conocimiento y la preparación que necesitas para ocupar un cargo mucho más alto que el que ocupas actualmente. Sin embargo, no te atreves a postularte para dicho cargo porque tus miedos e inseguridades te limitan. Hasta el momento has hecho un excelente trabajo y por eso, tu jefe te recomendará para otra posición, no la rechaces porque estás más que capacitada para ella. En el ámbito de las finanzas y los negocios, habrá acuerdos comerciales que no se han cumplido. Fueron acuerdos verbales y por lo tanto no tienes cómo reclamar que se cumplan. Confiaste en esa persona y esta te defraudó. Ya no puedes hacer nada pero que te sirva para no ser tan ingenuo en el futuro, todo debe estar por escrito para que luego no aparezcan las complicaciones. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Leo deberán manejarse con inteligencia durante esta semana si quieren conservar sus respectivas relaciones sentimentales. Te has esforzado mucho, has hecho muchos sacrificios y muchas concesiones pero tu pareja está cada vez más distante. Las cosas no están del todo perdidas pero debes exigirle a tu pareja una mayor entrega. Exígesela en buenos términos, seductoramente. No inicies una pelea porque en el estado en el que se encuentran, una discusión fuerte podría causar la ruptura. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)