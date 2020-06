© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana los astros favorecerán ampliamente todos los temas relacionados con la salud de los hombres y mujeres de Leo. El lunes comenzará un ciclo muy favorable para las recuperaciones de cirugía complejas o de largos tratamientos. Tendrás una gran facilidad para recuperar la vitalidad y la armonía del organismo. En el ámbito laboral será una semana en la que ocurrirán incidentes desagradables. Comenzará a trabajar en tu empresa una persona de sexo femenino, que tuvo en el pasado una relación romántica con tu actual pareja. Sin embargo, no te preocupes, ella no mezclará las cosas y tú deberías hacer lo mismo. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Leo sentirán esta semana mucha vitalidad y concentrarán toda su energía en intentar solucionar sus problemas amorosos. Recientemente has empezado una relación que está basada principalmente en la pasión y la sensualidad. Sin embargo, estás cada vez más interesado en conseguir que la relación se transforme en algo serio. Hasta ahora has evitado comentárselo a él o a ella porque no sabes cuál será su reacción. Sin embargo, este fin de semana podrán estar mucho tiempo solos. Aprovéchalo para decirle al hombre o a la mujer que está a tu lado lo que estás empezando a sentir. Tal vez no vayas a recibir la respuesta que esperabas pero será mejor que sepas cuanto antes la verdad para no seguir involucrándote emocionalmente con esa persona. Por su parte, las personas de este signo que estén solas se sentirán bastante deprimidos esta semana.