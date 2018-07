HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El Sol está en tu signo y sientes todo su poder que te acompaña, te activa y te da la capacidad de lidiar con lo que surja en el camino. Período excelente para comunicar tus ideas y consolidar proyectos. Analiza tus decisiones, planea nuevos movimientos y define tus metas con claridad. Controla tus gastos y cuida tu economía. Ahora es cuando toca resolver asuntos de sociedades como los que se perfilan con el reciente Eclipse de Luna en tu zona de socios o pareja. Amor: Esa persona importante para ti, está viviendo un proceso de purificación o transformación profunda. Hay que saber mirar más allá y entender que cada quien vive un proceso diferente, quizá esta persona no está actuando como lo hace por fastidiarte o porque no te quiera, simplemente porque está resolviendo procesos de su propio mundo. Mirar el asunto de ese modo, te ayudará muchísimo en la relación, serás capaz de acompañar y dar espacio, sin tomarte todo tan a pecho. Salud: Presta atención a descansar lo suficiente y poner en marcha un plan para reforzar tus defensas. Consume alimentos nutritivos, de fácil digestión. Consejo: A veces el silencio es buen compañero, Mercurio Retro en tu signo te lo indica, no digas más de lo necesario, manifiesta tu apoyo pero no impongas tu compañía y confía. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)