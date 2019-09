© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 29 de Septiembre al 5 de Octubre [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Tu trabajo actual es muy demandante y te insume mucha energía. Sin embargo, esta semana alguien te ofrecerá un segundo empleo y tú te verás tentado a aceptar. No obstante, si aceptas corres el riesgo de estar tan cansado que no vas a poder realizar en forma eficiente ninguno de los dos. Tienes un buen sueldo, tal vez la solución a tu problema sea aprender a administrar mejor y a gastar conscientemente. En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá algunas sorpresas esta semana. Estabas solo pero de pronto apareció una mujer de la que te enamoraste a primera vista, pero lamentablemente esta semana descubrirás que un amigo tuyo también está interesado en ella. Esta situación te llenará de angustia pero lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Habla con él, ábrele tu corazón y dile cuánto te importa. Él cederá y te dejará el camino libre. Por otra parte, los astros le indican a la mujer de Leo que esta semana comenzará un período de mucha fertilidad, hay muchas probabilidades de que amplíes tu familia o de que tengas a tu primogénito Esta semana tendrás que dejar tus prejuicios de lado si quieres mejorar tu posición económica. Un conocido de tu familia te ofrecerá la oportunidad de participar en un negocio, el cual al principio te parecerá que no es del todo limpio o legal. No te cierres, si escuchas la propuesta en su totalidad descubrirás que esto no es así. No sólo se tratará de un negocio que no infringirá ninguna ley sino que además te dará grandes dividendos en poco tiempo. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)