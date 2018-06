HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 3 al 9 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Ya con Mercurio en Géminis, amistades y personas que forman parte de tu equipo de trabajo o en redes sociales serán claves para conseguir alianzas. Aprovecha este impulso para empezar a promover tus servicios, productos y proyectos. El Plenilunio sagitariano, único en el año toca tu zona de nuevos comienzos incentivándote con inspiración y creatividad. Esa luz te mostrará claramente qué cosas deben cambiar en tu día a día, todo tipo de rutinas y puedas realizar ese gran comienzo que tanto anhelas. Amor: Venus en Cáncer te aporta audacia e intensidad a tu propio fuego creativo. Sumada la influencia de esta Luna llena hasta el 13, en tu zona de romance, placer y diversión. Momento para propuestas románticas que invitan al crecimiento de la pareja. Si estás pensando en decirle adiós a alguien, no dudes que será para el bien de todos, empezando por el tuyo propio. Confía en tu sabiduría interna, escucha esa intuición y deja que te guíe. Salud: Mantén el equilibrio y no pierdas la calma ante los imprevistos. Las ansias de control en resolver una situación anticipadamente podría estar afectando tu vitalidad de forma predominante. Consejo: No podemos esperar resultados diferentes si hacemos todos los días lo mismo. Apuesta siempre a más, ya que se abrirán puertas que hasta hoy estaban cerradas.