Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 30 de Junio al 6 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) En esta semana los asuntos oficiales marcarán el ritmo. No te gusta lidiar con ellos y los vas dejando siempre para el último momento, así que luego, como ha vuelto a pasar en esta ocasión, todo toca hacerlo deprisa y corriendo. Poner papeles al día y sentarte a ordenarlo todo demandarán de toda tu atención y el poco tiempo que te queda libre después de la rutina diaria, pero no queda otra: intenta ver el vaso medio lleno y pensar que ya queda poco para que esos asuntos judiciales o gestiones importantes terminen de una vez. Además, la tendencia de los astros, indican que obtendrás un resultado positivo para ti. La actividad social marcará el fin de semana, tu presencia será reclamada en una reunión de tipo familiar, y aunque no sea el plan que más te agrade, no tendrás otra que acudir, pero tranquilo, lo que a priori te puede parecer aburrido, resultará una jornada divertida y llena de sorpresas. En el amor no dejarse influir por terceras personas, ustedes mismos saben lo que más les conviene y lo que necesitan. Escuchar todas las opiniones, pero al final dejarse llevar siempre por el corazón. En el terreno laboral y económicos las cosas no marchan bien, tenías puestas todas las ilusiones en un proyecto, y éste, como un castillo de naipes, se ha deshecho de un día para otro. No puedo decirte que no pasa nada, porque la decepción ha sido grande, pero ánimo que ya vendrán más oportunidades. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)