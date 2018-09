HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Esta semana sigue influyendo la energía de la Luna Llena en tu zona de viajes, extranjero, grandes oportunidades, así como la relación con asesores o abogados. Las noticias que te traiga este plenilunio quizá no sean lo que desearías escuchar pero son las palabras necesarias para que puedas ajustar tu rumbo y conseguir lo que deseas. El Sol en Libra le da potencia a tu vida profesional y laboral, son tiempos de expansión. Llegarán propuestas y nuevas apuestas. Amor: Si has tenido problemas que no terminan de dejarte en paz, aprovecha que Marte, planeta de la acción, está en tu zona de pareja favoreciendo las comunicaciones, tienes una muy buena oportunidad para llegar a un acuerdo con tu pareja o socio/a, para salir de esas terquedades o posiciones fijas que no los dejaban hallar los puntos en común. Sé flexible y tolerante, así podrás visualizar opciones para sentirte mejor y salir de esta etapa de malestar. Salud: Encontrar fuerzas en tu interior es algo que puedes hacer siempre que quieras. Haz algunos ejercicios de meditación o practica el yoga para mantenerte alejado de algunas malas vibraciones. Consejo: Estos días tendrás que trazar una línea para saber si realmente te compensa o no lo que inviertes día a día de tu tiempo, dinero y energía.