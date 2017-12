HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 31 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Vienes de una etapa en la que has gastado más dinero del que pensabas por darte caprichos que merecías, ahora tendrás la necesidad de ahorrar para lograr dar ese salto que anhelas en los próximos meses y que puede requerir una buena inversión de dinero. Te ves con ganas de hacer cosas nuevas, por un lado es una etapa perfecta para buscar un nuevo trabajo y darle un giro a tu vida profesional. Es una decisión muy arriesgada que dependerá de la actitud que tengas ante la vida y los retos. Si estás bien donde estás añade mayores desafíos estimulantes y seguirás avanzando con gran satisfacción. Amor: Con la Luna llena en Cáncer, el 1, habrá temas del pasado pendientes que tienes que finalizar, capítulos para ser cerrados y disolver en lo emocional. Buen momento para hacer un balance entre tu mundo práctico y tu conexión interna o espiritualidad. Pon atención a los sueños estos días ya que traerán mensajes del inconsciente y despertarás. Salud: Vigila tu dieta y en especial todo lo relacionado con el aparato digestivo. Evita las comidas copiosas y sé disciplinado con tu actividad física. Consejo: Relájate, si tiene que ser, será y si hasta ahora no ha sido es porque realmente no tenía que ser. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)