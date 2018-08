HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 5 al 11 de Agosto de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Hasta el 11, el último Eclipse de Sol en tu signo en el eje nodal Acuario-Leo, es un período particularmente potente para sanar, depurar, desintoxicar, deshacer, despedir lo que ya no es propicio para tu propio crecimiento. Tiempo de transformación profunda en tu forma de ser y de ver el mundo. Ideal para liberar lo que entorpece tu percepción y condiciona tus acciones. Con Luna Nueva, gran oportunidad para encaminar de manera diferente y creativa aquellos proyectos que necesitan renovación o ajustes. Si hay trámites por sucesiones o préstamos, leer la letra chica. Amor: Es momento de brillar y dirigirte hacia eso que más disfrutas y anhelas ser. En la pareja, momento para reinventarse y salir de la monotonía. No te quedes atado al pasado, los cambios son necesarios para tu evolución. Es la toma de consciencia del patrón que ha estado revelándose estos pasados 18 meses que te ayuda en la fase final de este ciclo para definir o mejorar tu vida amorosa y tu creatividad. Salud: Con 7 planetas retrogradando y tu regente el Sol, eclipsado, es muy probable sientas una baja energética y necesites más descanso. Consejo: Puede que esa persona esté buscando ayuda legal o terapéutica, no digas nada aún, ya habrá oportunidad de volver a estos temas con otra disposición en las semanas que vienen, ten calma. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)