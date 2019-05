Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) Por este camino no llegarán a ninguna parte. Para avanzar a veces hay que arriesgar, ser conservadores no lleva a ninguna parte. Hace tiempo que tus relaciones más íntimas con tu pareja son monótonas y han sumido a la pareja en un pozo difícil de salir. Deberán replantearse relanzar la relación o tomar una distancia. No dejen pasar ni un minuto más para conversar sobre el tema. Y si tomar la iniciativa de resolver estas cuestiones te atemorizan, por miedo a no ser comprendido y la ruptura; en el futuro se darán cuenta que fue la decisión acertada. Los que no tienen pareja pero tienen muchas ganas de tenerla, conocerán a alguien a través de las nuevas tecnologías (redes sociales). No subestimes esta vía ya que esta nueva relación te traerá muchas satisfacciones.