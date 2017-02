En este período te sentirás inclinado hacia lo intelectual o ideológico, pudiéndote integrar a una actividad religiosa o política. Esto sería muy provechoso dado que la perspectiva de tu vida puede cambiar ampliamente. Por otro lado, la posibilidad de hacer un viaje es muy alta y una persona singular te propondrá una aventura interesante. No le exijas ninguna clase de soporte o sostén, reconoce que hay ciertas tareas que los demás no pueden hacer por nosotros. Cuida mucho tu trabajo en esta etapa y pide consejo a tu superior directo, te lo dará con gusto y te hará un ofrecimiento bastante bueno. Podrás pensar con tranquilidad qué hacer pero, acéptalo. Los días 9 y 10 con "tu" Luna en Leo, son favorables para terminar, cortar, no son aconsejables para decisiones terminantes, sí para establecer tregua en los afectos. En cuanto a los amores, encuentras amante extraordinario, introvertido y sensible. Se cuidadoso y no adoptes una actitud exigente.

TUS CARTAS TAROT: recibirás un aporte fundamental a tu vida, que se prolongará en el tiempo.