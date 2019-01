HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 6 al 12 de Enero de 2019

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo : Marte en Aries renueva tus ideas para abrirte a nuevos horizontes, mientras que Urano despierta en ese signo y aparecen personas con las que tienes muchas ganas de compartir o colaborar. Eso le da una recarga de entusiasmo importante a tu estado de ánimo, pues en estos momentos te encuentras muy enfocado en cumplir metas tras haber asumido demasiadas responsabilidades. Para eso, el 6, con el Eclipse de Sol en Capricornio, descubrirás que hay tareas que no son necesarias y este es el momento de soltarlas. Amor: La influencia de la Luna nueva y Eclipse en tu zona de vida cotidiana, trae cambios al ámbito de oficina, se renueva metodología o equipo de Trabajo, inicias romance con alguien del ámbito rutinario. Buen momento para compartir en familia y recobrar la tranquilidad. El 7, Venus ingresa a Sagitario favoreciendo tu zona del Amor y la creatividad. Posibles viajes en pareja o con hijos, un embarazo, un nuevo hobby que se transforma en emprendimiento. Salud: El nivel de bienestar depende directamente de tu equilibrio y calidad de vida, no te presiones en exceso para mantener la figura, comer mega Saludable, hacer la rutina exhaustiva de ejercicios. Consejo: Se aproxima un nuevo norte profesional para tu vida o cambio de orientación vocacional. Conecta con lo que te divierte hacer renunciando a ataduras laborales que te pesan.