© La Auténtica Defensa

Vigencia: 6 al 12 de Octubre de 2019

LEO (24/7 al 23/8) La gente de Leo tendrá una semana complicada en cuanto a lo que se refiere con su salud. Tu cuerpo comenzará a cobrarte los excesos de alcohol y tabaco al que lo has sometido por largo tiempo. En el terreno amoroso, el hombre de Leo tendrá una semana difícil. Has comenzado recientemente una relación con alguien de tu ambiente laboral que tiene mayor jerarquía que tú. Estás muy enamorado y es una pareja con mucho futuro. Sin embargo, para evitar problemas debes ser sumamente discreto en los comentarios que realices a tus compañeros de trabajo. Algunos de ellos pueden tergiversar a propósito tus dichos y eso puede provocarte problemas tanto en la pareja como tu lugar de trabajo. Si tienes ganas de expresar lo feliz que te sientes, mejor elije a tus amigos o familiares y cuéntaselo a ellos Por su parte, la mujer de Leo también tampoco tendrá una buena semana. Durante los próximos días experimentarás de muchas desilusiones a nivel sentimental. Estás obsesionado con una persona de sexo masculino de tu lugar de trabajo, puede tratarse de un jefe o de una persona con mayor autoridad que tú. Sin embargo, hoy te quedará claro que ese hombre no tiene hacia ti las mismas intenciones. No le pidas imposibles a la vida ni te aferres a un sueño que no va a poder concretarse nunca. El dolor será grande pero vas a poder superarlo. El fin de semana recibirás muchas invitaciones para realizar actividades deportivas y recreativas. Acéptalas, sal a conocer gente, no te quedes sola porque hay grandes riesgos de padecer una depresión.