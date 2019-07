Por Casandra ©

LEO (24/7 al 23/8) Aún están muy dolidos por el daño que les hizo vuestra última relación. Necesitan más tiempo para pasar página y que las heridas cicatricen. No intenten comenzar una nueva relación tan solo por querer dar celos a quien fue vuestra pareja, porque al final los que van a sufrir van a ser ustedes y a el otro le va a dar igual. Otros en cambio les digo que sí que pueden vivir buenos momentos con vuestra pareja, sobre todo momentos muy gratos con los niños. Los que están solteros y libres pueden vivir al final de la semana un encuentro muy pasional, aunque no suela ser vuestro estilo lo vivirán a full. Puede que en estos días les pidan ayuda para conseguir ciertos objetivos en el trabajo, o para acabar algo que está sin terminar. No se nieguen porque es muy probable que después tengan una buena recompensa. Esta semana intentaran centrarse en vuestra familia la mayoría de vosotros ya que están preocupados por algún familiar y quieran estar cerca de él en estos momentos. Vuestra compañía le va a hacer muy bien.