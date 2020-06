© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 7 al 13 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Será una semana en la que la gente de Leo se verá obligada a prestarle atención a su salud. Los astros indican que pasarás por un ciclo de mucha vulnerabilidad, sobre todo en la zona de los pulmones. La patología no será grave pero si no te cuidas y sigues las indicaciones del médico, tendrás durante los próximos meses sorpresas desagradables. En el ámbito laboral, será una semana en donde tomarás decisiones difíciles. Estás muy cómodo con el grupo humano de tu lugar de trabajo, con tus compañeros de trabajo y con tus superiores mantienes una relación armónica y amistosa. No obstante, profesionalmente estás estancado. Tienes la capacidad y el conocimiento necesario como para realizar trabajos de una complejidad mucho mayor a los que realizas actualmente. No has buscado otros horizontes laborales porque estás cómodo y esa comodidad te juega en contra. Sin embargo, durante los próximos días tendrás el valor para dejar tu zona de confort y buscar un lugar en donde puedas continuar desarrollándote a nivel profesional. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Leo tendrán una semana muy melancólica. Has sufrido una dolorosa experiencia en tu vida amorosa y por más que lo has intentado no has logrado superar esa período tan melancólico de tu vida. Esta semana será muy importante para ti porque entenderás el motivo por el cual te cuesta tanto renunciar al pasado y a partir de allí podrás finalmente sanar e intentar nuevamente ser feliz en el amor. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)