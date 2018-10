HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Octubre de 2018

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Plutón, el planeta de la transformación arrancó directo en tu zona laboral y de salud. Es momento de revisar a fondo el suelo real o metafórico que sostiene tanto tus negocios, tu vida familiar y tu vida energética. De examinar detenidamente todos esos temas, afrontar verdades o realidades que quizá no has visto o no has querido mirar antes. El 8, es la Luna Nueva en Libra trayéndote inicios en tu área de la comunicación y contratos. Si tienes que tomar decisiones importantes, primero espera a que la información llegue o se revele completa antes de actuar impulsivamente. Amor: Con Venus retro en Escorpio es tiempo de revisión y reparación de errores en temas vinculares relacionados con el hogar, estabilidad emocional/material y familia. En la pareja, no permitan que la culpa y el resentimiento te paralice o destruya. Saber perdonar y perdonarse es la gran premisa. El 9, Mercurio ingresa a Escorpio enfocando tu pensamiento en asuntos de posibles mudanzas, conversaciones, acuerdos y planificando posibles viajes. Salud: Podrías sentir que ha llegado el momento de comenzar un tratamiento terapéutico para tratar esos asuntos del pasado y patrones psicológicos. Aprovéchalo! Consejo: Tu actitud de valentía y fuerza de voluntad será crucial para atravesar este período de potenciales repeticiones o de enfocarte y trabajar por lograr tu superación.