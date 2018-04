HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 8 al 14 de Abril de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Las tensiones cardinales continúan presentando obstáculos o desafíos en tu vida laboral. Mercurio en su última semana retrógrado te tiene con ciertos retrasos y algunas trabas en cuanto a trámites de viajes, documentos del tipo legal o universitario, ve con calma, lo mejor será lidiar con una cosa a la vez. La conjunción Marte/Saturno ha llamado tu atención en la zona de trabajo y rutinas, será importante que los atiendas, sea porque necesites un cambio, poner un límite o bajar tus exigencias diarias. Amor: No te resistas a lo que se está retrasando pues hay una razón detrás de cada impedimento aunque no sea evidente a primera vista. No te adelantes a sacar conclusiones ni te desanimes, ya podrás expresar con claridad tus emociones. Tomar distancia de las situaciones negativas ayudará a comprender mejor al otro. Es un buen momento para recomponer vínculos tanto familiares como de pareja. Salud: Prioriza tu estado general de salud poniendo especial cuidado en tu descanso, alimentación y hábitos. Controla tus picos de estrés con tu presión arterial. Consejo: Saturno puede tenerte con una gran presión encima en torno a resultados y responsabilidades. Recuerda, es mejor calidad a cantidad, así que lo que sea que te dediques a hacer, ve despacio y hazlo con perfección, es la mejor forma de trabajar con esa energía.