LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Te exigirán demasiado e intentarán manipularte emocionalmente. Depende de ti que lo logren o no, tú eres quien debe poner los límites necesarios a fin de salvaguardar tu propia integridad psicológica y emocional. En el ámbito de las finanzas y los negocios la clave para esta semana y también para las siguientes será el ahorro. Atravesarás dentro de poco tiempo un período de escasez económica y serán vitales para la continuidad de tu empresa o negocio los recursos que hayas logrado acumular. Si eres precavido tendrás el dinero suficiente para afrontar esta crisis y superarla. La intuición recibirá un gran impulso debido al tránsito de la luna por tu signo. Esto te permitirá que durante los próximos días encuentres soluciones a problemas, sobre todo de índole sentimental, que parecían no tenerlos. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de este signo estarán tristes porque esperabas que tu pareja tuviera una actitud completamente distinta a la que en realidad tuvo. No te brindó ni su apoyo ni su contención en un momento muy difícil para ti. Es cierto que tu pareja no se ha portado bien pero eso se debe a que él o ella ha atravesado momentos laborales muy difíciles que ha preferido no contarte para no aumentar tu angustia. Es aconsejable que hables con la persona que amas para aclarar los malos entendidos y así poder continuar con una relación que tiene mucho futuro.