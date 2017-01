No te abstengas de todo avance en el campo laboral, en este lapso los cielos están a tu favor y la calidez y magnetismo te ayudarán a obtener lo que tanto anhelas, prestigio y reconocimiento. Sin embargo este despliegue de fuerza y actividad podría perjudicar la relación con tus hijos, quienes intentarán exigir, compulsivamente, atención. Tendrás que comprender que, no siempre demostrar movimiento y acción arrolladora es sinónimo de concretar metas. Por el contrario, en ciertos momentos, necesitarás mostrar una opinión mesurada y clarificadora. Los días 10 y 11 con "tu" Luna en Leo, fantásticos para todo comienzo e idea nueva. Buenos para viajar. En cuanto a los amores, no te mantendrás en calma frente a la frialdad y quietud de tu pareja. Activa, mejor, toda su reserva energética, verás que es mucho más que lo que aparenta exteriormente.

TUS CARTAS TAROT: abrirás tus oídos para recibir el mensaje directo de alguien que encauzará tus ambiciosos proyectos.